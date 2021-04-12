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Литва: Поддержка Украины оружием – единственно понятный язык для России

12.04.2021, 23:53
Литва: Поддержка Украины оружием – единственно понятный язык для России - Фото
Линас Линкявичус (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

Деэскалация напряжения у украинских границ может быть вызвана поддержкой Украины оружием – это единственно понятный язык для России. Такое мнение высказал в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

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"Украине нужна поддержка оружием – то, что делает Турция, и видимые признаки солидарности – что делают США, отправляя военные корабли в Черное море. Веские аргументы на суше и на море – единственный понятный язык для Кремля, чтобы вызвать деэскалацию", – написал Линкявичус.

Читайте также: Литва предложит НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе

Наталия Медведева
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линас линкявичус эскалация Донбасс
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