Литва: Поддержка Украины оружием – единственно понятный язык для России

Деэскалация напряжения у украинских границ может быть вызвана поддержкой Украины оружием – это единственно понятный язык для России. Такое мнение высказал в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

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"Украине нужна поддержка оружием – то, что делает Турция, и видимые признаки солидарности – что делают США, отправляя военные корабли в Черное море. Веские аргументы на суше и на море – единственный понятный язык для Кремля, чтобы вызвать деэскалацию", – написал Линкявичус.

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Наталия Медведева

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