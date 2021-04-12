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Лавров "предостерег" Турцию по поводу продажи Украине ударных дронов Bayraktar

12.04.2021, 19:21
Лавров
Сергей Лавров (фото – пресс-служба МИД РФ)

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением по поводу закупки Украиной турецких беспилотников Bayraktar, в котором "предостерег" Турцию и другие страны от "подпитывания милитаристских настроений" Украины. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

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"Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, – Турция одна из них – настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения", – сказал министр.

О каких именно "воинствующих заявлениях" со стороны Украины идет речь, Лавров не уточнил и не привел ни одного примера.

Он в очередной раз, но все так же безосновательно, заявил о якобы планах украинских властей "воевать с собственным народом" и повторил ряд пропагандистских клише, которые звучат из уст российских чиновников и "журналистов" на протяжении вот уже семи лет.

Турецкие власти пока никак не отреагировали на заявление Лаврова. 

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией. Туроператорам рекомендовано в этот период приостановить реализацию туристических путевок.

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Вадим Ребрина
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Bayraktar Донбасс Сергей Лавров Турция беспилотник
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