Лавров "предостерег" Турцию по поводу продажи Украине ударных дронов Bayraktar
Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением по поводу закупки Украиной турецких беспилотников Bayraktar, в котором "предостерег" Турцию и другие страны от "подпитывания милитаристских настроений" Украины. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, сообщает ТАСС.
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"Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, – Турция одна из них – настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения", – сказал министр.
О каких именно "воинствующих заявлениях" со стороны Украины идет речь, Лавров не уточнил и не привел ни одного примера.
Он в очередной раз, но все так же безосновательно, заявил о якобы планах украинских властей "воевать с собственным народом" и повторил ряд пропагандистских клише, которые звучат из уст российских чиновников и "журналистов" на протяжении вот уже семи лет.
Турецкие власти пока никак не отреагировали на заявление Лаврова.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией. Туроператорам рекомендовано в этот период приостановить реализацию туристических путевок.
- В ноябре 2018 года после визита на то время президента Порошенко в Турцию СМИ сообщили о вероятности покупки дронов Bayraktar TB2, переговоры о которых длились два года. Позднее сделка состоялась: шесть дронов и три станции управления купили за $70 млн.
- В конце июля 2020-го Украина и Турция обсудили совместную разработку и производство дронов в Украине.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак прошлой осенью обещал, что Украина закупит еще пять Bayraktar в 2021-м. Всего Украина планирует закупить до полусотни этих дронов.
- 27 января 2021 года сообщалось, что в 2021 году ВМС получат беспилотники Bayraktar-ТВ2 с улучшенными характеристиками.
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