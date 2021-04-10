Итоги встречи в Стамбуле. Эрдоган и Зеленский подписали совместную декларацию: 20 пунктов
В Стамбуле прошла встреча глав Турции и Украины. Вначале разговор Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским происходил за закрытыми дверями – он длился три часа, а после президенты дали пресс-конференцию и подписали совместную декларацию между украинской и турецкой стороной. Текст документа появился на сайте главы Украины.
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20 пунктов совместной декларации.
Украина и Турция договорились:
1. Углубить сотрудничество и координацию между странами в сфере экономики, торговли, туризма и так далее.
2. Продолжать сотрудничество в формате "Квадрига" (с каждой стороны – по министру иностранных дел и обороны).
3. Подтвердить безусловную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах.
4. Продолжать координировать шаги, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, в частности в Крыму и на Донбассе.
5. Продолжать поддерживать многосторонние усилия в рамках международных организаций - ООН, Совета Европы и ОБСЕ.
6. Поддержать создание Крымской платформы как нового формата для урегулирования вопроса незаконной и нелегитимной аннексии Крыма Россией.
7. Увеличить совместные усилия для улучшения условий проживания украинских граждан – крымских татар, которые были вынуждены покинуть Крым из-за временной оккупации.
8. Объединить усилия для обеспечения защиты прав человека в оккупированном Крыму и освобождения всех незаконно удерживаемых украинцев.
9. Поддерживать мирное урегулирование ситуации на Донбассе путем диалога на основе минских договоренностей и продолжать оказывать максимальную поддержку в этом вопросе ОБСЕ.
10. Усилить сотрудничество и совместные усилия в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом во всех их формах и проявлениях.
11. Провести совместные мероприятия по предупреждению и ликвидации международной организованной преступности, киберпреступности, нелегальной миграции, торговли наркотиками, оружием и людьми.
12. Обеспечивать быструю обработку запросов об экстрадиции.
13. В дальнейшем усилить сотрудничество в области оборонной промышленности: завершить текущие и разработать новые совместные проекты.
14. Поддержать перспективу членства Украины в НАТО, в частности намерения Украины получить в ближайшее время План действий относительно членства.
15. Поддержать региональное сотрудничество в Черноморском регионе с целью обеспечения его стабильности и безопасности.
16. Ускорить завершение переговоров по Соглашению о свободной торговле.
17. Принять меры для устранения проблем инвесторов и компаний, поощрять новые инвестиции.
18. Упростить процедуры въезда и увеличить возможности для путешествий граждан двух государств, поощрять взаимный туризм.
19. Поддерживать образовательной деятельности Турецкого фонда "Маариф" в Украине.
20. Сотрудничать в сфере сдерживания пандемии COVID-19 и преодоления ее последствий.
- 7 августа 2019 года состоялся первый официальный визит Зеленского в Турцию.
- 3 февраля 2020 года Эрдоган посетил Киев.
- 16 октября Зеленский снова посетил Турцию с рабочим визитом.
- Сегодня Зеленский прибыл в Турцию с очередным визитом.
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