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Итоги встречи в Стамбуле. Эрдоган и Зеленский подписали совместную декларацию: 20 пунктов

10.04.2021, 21:20
Итоги встречи в Стамбуле. Эрдоган и Зеленский подписали совместную декларацию: 20 пунктов - Фото
Зеленский и Эрдоган (пресс-офис президента Турции_ЕРА)

В Стамбуле прошла встреча глав Турции и Украины. Вначале разговор Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским происходил за закрытыми дверями – он длился три часа, а после президенты дали пресс-конференцию и подписали совместную декларацию между украинской и турецкой стороной. Текст документа появился на сайте главы Украины.

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20 пунктов совместной декларации.

Украина и Турция договорились:

1. Углубить сотрудничество и координацию между странами в сфере экономики, торговли, туризма и так далее.

2. Продолжать сотрудничество в формате "Квадрига" (с каждой стороны – по министру иностранных дел и обороны).

3. Подтвердить безусловную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах.

4. Продолжать координировать шаги, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, в частности в Крыму и на Донбассе.

5. Продолжать поддерживать многосторонние усилия в рамках международных организаций -  ООН, Совета Европы и ОБСЕ.

6. Поддержать создание Крымской платформы как нового формата для урегулирования вопроса незаконной и нелегитимной аннексии Крыма Россией.

7. Увеличить совместные усилия для улучшения условий проживания украинских граждан – крымских татар, которые были вынуждены покинуть Крым из-за временной оккупации.

8. Объединить усилия для обеспечения защиты прав человека в оккупированном Крыму и освобождения всех незаконно удерживаемых украинцев.

9. Поддерживать мирное урегулирование ситуации на Донбассе путем диалога на основе минских договоренностей и продолжать оказывать максимальную поддержку в этом вопросе ОБСЕ.

10. Усилить сотрудничество и совместные усилия в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом во всех их формах и проявлениях.

11. Провести совместные мероприятия по предупреждению и ликвидации международной организованной преступности, киберпреступности, нелегальной миграции, торговли наркотиками, оружием и людьми.

12. Обеспечивать быструю обработку запросов об экстрадиции.

13. В дальнейшем усилить сотрудничество в области оборонной промышленности: завершить текущие и разработать новые совместные проекты.

14. Поддержать перспективу членства Украины в НАТО, в частности намерения Украины получить в ближайшее время План действий относительно членства.

15. Поддержать региональное сотрудничество в Черноморском регионе с целью обеспечения его стабильности и безопасности.

16. Ускорить завершение переговоров по Соглашению о свободной торговле.

17. Принять меры для устранения проблем инвесторов и компаний, поощрять новые инвестиции.

18. Упростить процедуры въезда и увеличить возможности для путешествий граждан двух государств, поощрять взаимный туризм.

19. Поддерживать образовательной деятельности Турецкого фонда "Маариф" в Украине.

20. Сотрудничать в сфере сдерживания пандемии COVID-19 и преодоления ее последствий.

Читайте также: Турция пропустит флот США в поддержку Украине. Путин позвонил Эрдогану

Дарья Мостовая
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Владимир Зеленский декларация Турция сотрудничество встреча Стамбул реджеп тайип эрдоган крымская платформа
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