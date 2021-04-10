Зеленский прибыл с визитом в Турцию: фото
10.04.2021, 14:40
Зеленский приетел в Турцию (Фото – Andrij Sybiha, Facebook)
Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
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В программе визита Зеленского – встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, подписание ряда двухсторонних документов.
- 7 августа 2019 года состоялся первый официальный визит Зеленского в Турцию.
- 3 февраля 2020 года Эрдоган посетил Киев.
- 16 октября 2020 года Зеленский снова посетил Турцию с рабочим визитом.
- Вчера, 9 апреля, стало известно, что на следующей неделе состоится визит Зеленского в Париж для переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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