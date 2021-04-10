Зеленский прибыл с визитом в Турцию: фото

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В программе визита Зеленского – встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, подписание ряда двухсторонних документов.

7 августа 2019 года состоялся первый официальный визит Зеленского в Турцию.

3 февраля 2020 года Эрдоган посетил Киев.

16 октября 2020 года Зеленский снова посетил Турцию с рабочим визитом.

Вчера, 9 апреля, стало известно, что на следующей неделе состоится визит Зеленского в Париж для переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.