Зеленский завтра посетит Турцию и встретится с Эрдоганом

В Офисе президента отметили, что запланировано обсуждение широкого спектра вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией

16 октября президент Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Турцию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В Стамбуле состоится встреча главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В Офисе президента уточнили, что планируется обсуждение широкого спектра вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией, а также подписание ряда двусторонних документов.

3 февраля Украина и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое поможет Украине повысить уровень безопасности на морском южной границе в акватории Черного моря.

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Арина Толина

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