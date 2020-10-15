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Зеленский завтра посетит Турцию и встретится с Эрдоганом

15.10.2020, 13:50
Зеленский завтра посетит Турцию и встретится с Эрдоганом - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

В Офисе президента отметили, что запланировано обсуждение широкого спектра вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией

16 октября президент Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Турцию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В Стамбуле состоится встреча главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В Офисе президента уточнили, что планируется обсуждение широкого спектра вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией, а также подписание ряда двусторонних документов.

  • 3 февраля Украина и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое поможет Украине повысить уровень безопасности на морском южной границе в акватории Черного моря.

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Арина Толина
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