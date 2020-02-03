Турция поможет Украине укрепить морскую границу - Минобороны

Фото: facebook.com/andriy.zagorodnyuk.mod

Украина и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое поможет Украине повысить уровень безопасности на морском южной границе в акватории Черного моря. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

По его словам, сотрудничество Украины и Турции будет расширяться по следующим направлениям:

- совместное производство высокоточных противотанковых средств;

- ремонт и эксплуатация вертолетов;

- поставка авиационных двигателей;

- сотрудничество в области противодействия беспилотным авиационным комплексам;

- транспортная авиация и тренажерные комплексы.

"Тесное сотрудничество с турецкими партнерами поможет нам повысить уровень безопасности на нашей морской южной границе - в акватории Черного моря. Вместе с тем, улучшение возможностей противовоздушной обороны в рамках совместного участия в программах НАТО", - написал министр.

Для реализации этого соглашения уже запланированы визит министра обороны Турции Хулуси Акара в Украину и визит делегации Минобороны Украины в Турцию.

Офис президента сообщает, что в Киеве "принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинская армия получит финансовую помощь от турецких партнеров".

Его подписали министры обороны двух стран. Также подписан протокол между правительствами Украины и Турции о финансовой помощи.

"Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения", - сказано в сообщении.

Сейчас Эрдоган находится с официальным визитом в Киеве. Он обсудил с Зеленским возможность поставок каспийского газа в Украину, а также попросил украинского президента проверить информацию о том, что в Украине действуют несколько школ, которые, по данным турецкой стороны, принадлежат организации FETÖ, признанной в Турции террористической.