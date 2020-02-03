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Эрдоган попросил Зеленского заняться гюленистами в Украине

Эрдоган попросил Зеленского заняться гюленистами в Украине - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Павел Головкин/EPA)
03.02.2020, 18:05

По информации президента Турции Реджепа Эрдогана, в Украине находятся представители "террористической организации" Фетхуллаха Гюлена﻿

СБУ проверит информацию президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что в Украине действуют несколько школ, которые, по информации турецкой стороны, принадлежат организации FETÖ, признанной в Турции террористической. Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил президент Владимир Зеленский.

Вопрос о школах задал президенту один из турецких журналистов.

"Что касается вопроса о запрете организаций, которые стоят за учебными заведениями на территории Украины - мы сегодня долго обсуждали эту тему, очень подробно. Я знаю, что этот вопрос уже был в повестке дня между Украиной и Турцией много лет, он не решался. Сегодня я получил подробные факты от президента Эрдогана, даже есть разные фамилии - всю эту информацию я уже передал нашему руководителю СБУ, который должен заниматься этим вопросом", - сказал Зеленский.

После попытки государственного переворота в Турции в 2016 году турецкие власти обвинили в его организации писателя и исламского общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена и его сторонников. Сам Гюлен это отрицает.

Гюленизм - турецкое общественное движение, возникшее вокруг идей Гюлена, который предложил новый взгляд на ислам, противостоящий экстремистской направленности салафизма.

В 2002 году Гюлен содействовал приходу к власти Партии справедливости и развития Эрдогана, но впоследствии они разошлись во взглядах, и движение Гюлена в Турции было признано террористическим. В 2014 г стамбульский суд выдал ордер на арест Гюлена.

Власти Турции считают, что радикальная часть гюленистов создала "террористическую организацию фетхуллахистов" - Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ). В 2016 году Организация Исламского сотрудничества признала организацию террористической.

Сейчас Гюлен живет в США, которые отказываются выдавать его Турции.

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Владимир Зеленский Турция реджеп эрдоган Фетхуллах Гюлен FETO
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