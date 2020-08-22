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Зеленский и Эрдоган обсудили договор о сотрудничестве в оборонной сфере

22.08.2020, 21:16
Зеленский и Эрдоган обсудили договор о сотрудничестве в оборонной сфере - Фото
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO)

Главы государств рассчитывают до конца этого года заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает Офис президента.

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Как отмечается, главы государств обсудили актуальные вопросы развития практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

"Надеюсь, что наши правительства смогут до конца этого года заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Важно участие Турции в командно-штабных учениях "Объединенные усилия-2020", запланированных в Украине на последнюю декаду сентября", - отметил Зеленский.

Эрдоган поздравил Зеленского с установлением полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

«Благодарен, что вы об этом упомянули. Действительно, сегодня уже 27 дней, с тех пор как продолжается режим тишины. За это время у нас не было боевых потерь, ни один военный не был ранен в результате боевых действий", – сказал президент.

Зеленский также поблагодарил турецкого коллегу за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Наталия Медведева
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