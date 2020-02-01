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В понедельник Зеленский примет в Киеве Эрдогана

В понедельник Зеленский примет в Киеве Эрдогана - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)
01.02.2020, 12:08

Президент Турции и Украины проведут двусторонние переговоры и заседание Стратегического совета стран

3 февраля Украину посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В рамках визита планируется встреча президента Владимира Зеленского и Эрдогана тет-а-тет и восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством Зеленского и Эрдогана.

Во время переговоров планируется обсудить углубление стратегического партнерства между странами и сотрудничества по всем направлениям. По итогам заседания Стратегического совета планируется подписание ряда двусторонних документов.

Также главы стран примут участие в работе Украино-турецкого бизнес-форума.

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Владимир Зеленский реджеп тайип эрдоган
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