Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом: что обсуждали

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Детали разговора сообщили в пресс-службе президента Украины.
У Зеленского рассказали, что собеседники обсуждали подготовку к предстоящему заседанию стратегического совета, которое должно пройти в Киеве, а также подготовку соглашения о свободной торговле между двумя странами.
В сообщении сказано, что Эрдоган подчеркнул, что Турция, как и ранее, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, турецкий президент приветствовал действия по урегулированию ситуации на Донбассе.
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