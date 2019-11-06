Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом: что обсуждали

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Детали разговора сообщили в пресс-службе президента Украины.

У Зеленского рассказали, что собеседники обсуждали подготовку к предстоящему заседанию стратегического совета, которое должно пройти в Киеве, а также подготовку соглашения о свободной торговле между двумя странами.

В сообщении сказано, что Эрдоган подчеркнул, что Турция, как и ранее, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, турецкий президент приветствовал действия по урегулированию ситуации на Донбассе.

Предыдущий раз Зеленский общался с Эрдоганом по телефону 30 августа. Тогда президент Турции, среди прочего, рассказал украинскому коллеге о своем визите в Россию.

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