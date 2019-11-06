Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом: что обсуждали

Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом: что обсуждали - Фото
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге (фото - пресс-служба президента)
06.11.2019, 21:15

Турецкий президент заверил украинского в поддержке территориальной целостности страны

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Детали разговора сообщили в пресс-службе президента Украины.

У Зеленского рассказали, что собеседники обсуждали подготовку к предстоящему заседанию стратегического совета, которое должно пройти в Киеве, а также подготовку соглашения о свободной торговле между двумя странами.

В сообщении сказано, что Эрдоган подчеркнул, что Турция, как и ранее, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, турецкий президент приветствовал действия по урегулированию ситуации на Донбассе.

  • Предыдущий раз Зеленский общался с Эрдоганом по телефону 30 августа. Тогда президент Турции, среди прочего, рассказал украинскому коллеге о своем визите в Россию.

Читайте также: Встреча Эрдогана с Поклонской была случайной – МИД Украины

Напишите нам
Владимир Зеленский реджеп тайип эрдоган разговор
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 