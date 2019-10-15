Встреча Эрдогана с Поклонской была случайной – МИД Украины

Фото: facebook.com/PoklonskayaNV

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле с так называемыми депутатами Госдумы РФ, которых якобы "избрали" на территории оккупированного Крыма, не была запланирована и носила случайный характер. Об этом в эфире hromadske сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"И сегодня мы имели очень откровенный разговор (с послом Турции в Украине, - ред.) о том, что это было за мероприятие и каким образом случилось так, что эти пресловутые "депутаты" попали в список участников этого форума. Посол четко отметил, что речь идет о случайном характере, это не целенаправленная акция", - сказала Зеленко.

По ее словам, МИД Турции не привлекалось к согласованию списков участников форума.

"На самом деле речь идет о протокольном мероприятии, как определяет протокол, глава государства поздравил всех участников форума и в церемонии рукопожатия приняли участие и эти двое "депутатов", - добавила Зеленко.

О встрече Эрдогана с "крымскими политиками" сообщила в Facebook "экс-прокурор" оккупантов на полуострове Наталья Поклонская.

Министерство иностранных дел Украины выразило Анкаре ноту протеста и вызвало для беседы посла.