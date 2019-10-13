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Эрдоган встретился с "крымскими депутатами". В МИД отреагировали

Эрдоган встретился с "крымскими депутатами". В МИД отреагировали - Фото
"Политик" оккупантов Наталья Поклонская на встрече с Реджепом Эрдоганом (фото - Facebook/Наталья Поклонская)
13.10.2019, 17:10

Министерство иностранных дел вызвало на разговор посла Турции в Украине

Министерство иностранных дел Украины выразило Анкаре ноту протеста из-за встречи президента Турции Реджепа Эрдогана с так называемыми "депутатами" Госдумы РФ, которых незаконно "избрали" на территории оккупированного Крыма.  Об этом сообщает МИД в Twitter.

Также в МИД был вызван посол Турции в Украине.

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Справка. О встрече Эрдогана с "крымскими политиками" сообщила в Facebook "экс-прокурор" оккупантов на полуострове Наталья Поклонская.

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Крым реджеп эрдоган наталья поклонская
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