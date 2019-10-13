Эрдоган встретился с "крымскими депутатами". В МИД отреагировали

"Политик" оккупантов Наталья Поклонская на встрече с Реджепом Эрдоганом (фото - Facebook/Наталья Поклонская)

Министерство иностранных дел Украины выразило Анкаре ноту протеста из-за встречи президента Турции Реджепа Эрдогана с так называемыми "депутатами" Госдумы РФ, которых незаконно "избрали" на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает МИД в Twitter.

Также в МИД был вызван посол Турции в Украине.

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Інформація про зустріч президента Ердогана із політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння. Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч. Посла Туреччини в Україні запрошено у МЗС. pic.twitter.com/sgZiKCpFc9 — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) October 13, 2019

Справка. О встрече Эрдогана с "крымскими политиками" сообщила в Facebook "экс-прокурор" оккупантов на полуострове Наталья Поклонская.

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