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Когда могут пройти выборы в оккупированном Донбассе – версия МИД

Когда могут пройти выборы в оккупированном Донбассе – версия МИД - Фото
Василий Боднар (Фото - скриншот из видео Радіо Свобода - Youtube)
11.10.2019, 14:25

Замглавы МИД подчеркнул, что выборы не будут проведены, пока с оккупированных территорий не выйдут войска

Заместитель министра иностранных дел Вадима Пристайко Василий Боднар сообщил, что вопрос проведения выборов в Донбассе может затянуться на десятки лет. Об этом он рассказал в Херсоне в рамках встречи "Диалог про Украину", которая транслировалась СЦ Херсон в YouTube.

"Мы можем идти (к моменту выборов в ОРДЛО – ред.) и десятки лет, и это необходимо понимать", - заявил замминистра.

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Боднар подчеркнул позицию руководства страны, что выборы будут возможны лишь при достижении оговоренных условий.

"Выборов в присутствии российских войск не будет, понятно? Только возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы. Только украинская ЦИК, только украинские партии, только украинские СМИ", -  подытожил он.

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Василий Боднар МИД война в донбассе формула штайнмайера выборы ордло
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