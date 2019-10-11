Когда могут пройти выборы в оккупированном Донбассе – версия МИД

Заместитель министра иностранных дел Вадима Пристайко Василий Боднар сообщил, что вопрос проведения выборов в Донбассе может затянуться на десятки лет. Об этом он рассказал в Херсоне в рамках встречи "Диалог про Украину", которая транслировалась СЦ Херсон в YouTube.
"Мы можем идти (к моменту выборов в ОРДЛО – ред.) и десятки лет, и это необходимо понимать", - заявил замминистра.
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Боднар подчеркнул позицию руководства страны, что выборы будут возможны лишь при достижении оговоренных условий.
"Выборов в присутствии российских войск не будет, понятно? Только возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы. Только украинская ЦИК, только украинские партии, только украинские СМИ", - подытожил он.
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