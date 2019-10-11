Когда могут пройти выборы в оккупированном Донбассе – версия МИД

Василий Боднар (Фото - скриншот из видео Радіо Свобода - Youtube)

Заместитель министра иностранных дел Вадима Пристайко Василий Боднар сообщил, что вопрос проведения выборов в Донбассе может затянуться на десятки лет. Об этом он рассказал в Херсоне в рамках встречи "Диалог про Украину", которая транслировалась СЦ Херсон в YouTube.

"Мы можем идти (к моменту выборов в ОРДЛО – ред.) и десятки лет, и это необходимо понимать", - заявил замминистра.

Читайте также: Пристайко рассказал, когда РФ вернет Украине захваченные корабли

Боднар подчеркнул позицию руководства страны, что выборы будут возможны лишь при достижении оговоренных условий.

"Выборов в присутствии российских войск не будет, понятно? Только возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы. Только украинская ЦИК, только украинские партии, только украинские СМИ", - подытожил он.

1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера, которая предусматривает проведение выборов в ОРДЛО после полноценного восстановления суверенитета Украины на этих территориях.

Владимир Зеленский Украина согласовала формулу Штайнмайера, которая предусматривает проведение выборов в ОРДЛО после полноценного восстановления суверенитета Украины на этих территориях. Позже глава МИД Вадим Пристайко рассказал об основных "точках" в реализации формулы.

Читайте также: Трещины под ногами. Владимир Зеленский завел Украину на тонкий лед