"Самые важные точки - законы". Пристайко о формуле Штайнмайера

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Формула Штайнмайера только объясняет, как будут применяться законы о местных выборах в ОРДЛО и особом статусе Донбасса. Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Формула Штайнмайера сама по себе еще не означает ничего, пока нет двух законов - о проведении выборов и особом статусе. Самые важные точки - какими будут эти законы. Сама формула только поясняет, каким образом они будут применяться", - отметил Пристайко.

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По его словам, эти законы должны согласовать общество и народные депутаты.

"И когда эти законы будут - с этого момента мы будем знать, каким образом движемся дальше, насколько эта формула приемлема для всех сторон. Пока, до того момента, пока не будет понятно, какие есть красные линии и возможности для компромисса у наших депутатов и экспертов в руках, сложно говорить о том, какими будет результат встречи", - уточнил министр иностранных дел.

Отвечая на вопрос, есть ли у МИД запасной план на случай, если Россия не будет выполнять формулу Штайнмайера, Пристайко сказал: "Что касается того, имеются ли у нас планы В, С и Д - действительно, у нас есть эти планы. Но очевидно, что мы не будем о них говорить, пока у нас есть возможность, которая будет обсуждаться лидерами нормандской

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера . Позже представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что текст формулы подтвердили даже представители боевиков оккупированного Донбасса.

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