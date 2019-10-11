Пристайко рассказал, когда РФ вернет Украине захваченные корабли

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью Радио Свобода сообщил, что Россия вернет Украине военные корабли, которые захватила в 2018 году во время атаки ФСБ украинских моряков возле Керченского пролива.

По словам главы МИД, между сторонами "есть взаимодействие", вопрос находится "на финальном этапе" – и Украина уже готова сказать, когда и где она сможет забрать судна.

"Их (корабли – ред.) вернут в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются сейчас военно-морским командованием. Наша задача, как МИД, дать возможность завершить процесс", - рассказал Пристайко.

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Министр опасается, что РФ может скрыть следы нападения на судна.

"Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли нам переданы. Останутся ли на них, например, следы от выстрелов. Что-то мне подсказывает, что их там не будет, когда мы заберем корабли", - объяснил он.

Пристайко также подчеркнул, что Украина все равно не признает исполнения Россией решения Международного трибунала по морскому праву.

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"Мы не признаем исполнения российской стороной возвращения моряков, оно не состоялось по требованию суда. Их должны были вернуть давным-давно без всякой выдачи нами личностей, желанных российской стороной", - проакцентировал министр иностранных дел.

Справка. Днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яни Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива. Были ранены шестеро моряков, катера утратили ход, их вместе с буксиром поставили на прикол в Керчи. Все моряки получили статус военнопленных. Однако российские агрессоры все равно "судили" их по своим законам. 7 сентября 2019-го произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. В списке освобожденных оказались и 24 военнопленных моряка.

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