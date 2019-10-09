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Зеленский сообщил, когда станет известна дата нового обмена с РФ

Зеленский сообщил, когда станет известна дата нового обмена с РФ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
09.10.2019, 17:40

По словам президента, сейчас Украина не обсуждает этот вопрос с Кремлем

Президент Владимир Зеленский в комментарии Крым.Реалии сообщил, что дата нового обмена пленными между Украиной и РФ станет известна после саммита в нормандском формате.

"Именно на нормандском формате, были договоренности, поднимется самый главный вопрос - это обмен людей. Речь идет о двух обменах: наши люди есть как на территории России, так и на оккупированных территориях", - заявил глава государства.

Зеленский также добавил, что Украина подготовила две позиции по обмену, однако пока общения по этому вопросу с Россией нет.

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