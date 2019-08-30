Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский провел телефонную беседу с Эрдоганом

Зеленский провел телефонную беседу с Эрдоганом - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото — EPA)
30.08.2019, 13:34

Президент Турции подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины

Сегодня президент Владимир Зеленский провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба президента.

Главы государств подчеркнули настрой на усиление сотрудничества по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес.

Стороны также обсудили планы проведения в Киеве до конца этого года очередного заседания Стратегического совета высокого уровня. 

Эрдоган рассказал Зеленскому о результатах своего недавнего визита в Россию и подтвердил неизменность поддержки со стороны Анкары суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напишите нам
Владимир Зеленский реджеп тайип эрдоган
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 