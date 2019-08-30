Зеленский провел телефонную беседу с Эрдоганом

Реджеп Тайип Эрдоган (фото — EPA)

Сегодня президент Владимир Зеленский провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба президента.

Главы государств подчеркнули настрой на усиление сотрудничества по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес.

Стороны также обсудили планы проведения в Киеве до конца этого года очередного заседания Стратегического совета высокого уровня.

Эрдоган рассказал Зеленскому о результатах своего недавнего визита в Россию и подтвердил неизменность поддержки со стороны Анкары суверенитета и территориальной целостности Украины.