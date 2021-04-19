Чехия призвала страны ЕС выслать дипломатов России

Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что попросил глав МИД стран ЕС рассмотреть возможность высылки других российских дипломатов, которые действуют на их территории. Об этом он сказал в интервью SkyNews.

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"Мы, очевидно, просим солидарности, и я попросил своих коллег также рассмотреть возможность высылки других российских чиновников, которые действуют на их территории, но это, очевидно, решение, которое должны принимать эти отдельные страны. Мы просим солидарности, вербальной или в плане высылки российских чиновников", – сказал он.

Несмотря на это, ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Чехия не обращалась к странам ЕС с призывом о высылке дипломатов.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в РФ надеятся, что партнеры Чехии по ЕС не станут высылать российских дипломатов, передает пропагандистское агентство РИА.

17 апреля Чехия выслала 18 дипломатов РФ – по подозрению в причастности главного управления Генштаба РФ к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

18 апреля Россия ответила, выслав из страны 20 чешских дипломатов.

Сегодня, 19 апреля, Боррель заявил, что руководство Европейского союза пока не намерено вводить новые санкции против России или ее дипломатов, однако эта позиция "может поменяться".

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Станислав Стороженко

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