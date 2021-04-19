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Чехия призвала страны ЕС выслать дипломатов России

19.04.2021, 19:19
Чехия призвала страны ЕС выслать дипломатов России - Фото
Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек (Фото - его Facebook)

Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что попросил глав МИД стран ЕС рассмотреть возможность высылки других российских дипломатов, которые действуют на их территории. Об этом он сказал в интервью SkyNews.

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"Мы, очевидно, просим солидарности, и я попросил своих коллег также рассмотреть возможность высылки других российских чиновников, которые действуют на их территории, но это, очевидно, решение, которое должны принимать эти отдельные страны. Мы просим солидарности, вербальной или в плане высылки российских чиновников", – сказал он.

Несмотря на это, ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Чехия не обращалась к странам ЕС с призывом о высылке дипломатов.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в РФ надеятся, что партнеры Чехии по ЕС не станут высылать российских дипломатов, передает пропагандистское агентство РИА.

Читайте также: Чехия о действиях России: Это фактически конец дипломатических отношений между нами

Станислав Стороженко
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Россия ЕС МИД чехия дипломат высылка Ян Гамачек
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