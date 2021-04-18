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Россия высылает 20 чешских дипломатов

18.04.2021, 22:52
Россия высылает 20 чешских дипломатов - Фото
Мария Захарова (фото - ЕРА)

МИД РФ в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Чехии объявил "персона нон грата" 20 сотрудников чешского посольства в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Российское ведомство вызвало посла Чехии Витезслава Пивоньку и заявило ему решительный протест "в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге".

Послу сообщили, что 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата". "Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г покинуть территорию нашей страны", – говорится в сообщении МИД РФ.

Чешской стороне также предъявили требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства РФ в Чехии.

  • 17 апреля Чехия заявила о высылке всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Причиной стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
  • Одни из подозреваемых – ГРУшники Анатолий Чепига и Александр Мишкин - шпионы, которые пытались убить Сергея Скрипаля в британском Солсбери. По версии чешской полиции, взрыв в Врбетице мог быть проведен для срыва поставок оружия, в частности в Украину. 
  • Украина поддержала действия Чехии.
Вадим Ребрина
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