UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Взрыв складов с боеприпасами. Украина поддержала действия Чехии против России

18.04.2021, 12:15
Взрыв складов с боеприпасами. Украина поддержала действия Чехии против России - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео МИД)

Украина поддерживает действия Чехии против России, которые она предприняла из-за возможной причастности Москвы к взрывам складов с боеприпасами, произошедшим в 2014 году в Врбетице. Об этом в Twitter заявил глава МИД Дмитрий Кулеба

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Украина поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений 2014 года, которые привели к человеческим жертвам", – заявил он, добавив, что "в Украине слишком хорошо знают злонамеренные методы РФ".

По его мнению, "такие преступления не должны оставаться без наказания".

  • 17 апреля Чехия заявила о высылке всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Причиной стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
  • Одни из подозреваемых – ГРУшники Анатолий Чепига и Александр Мишкин - шпионы, которые пытались убить Сергея Скрипаля в британском Солсбери. По версии чешской полиции, взрыв в Врбетице мог быть проведен для срыва поставок оружия, в частности в Украину. 

Читайте интервью: Bellingcat и тайны Кремля. Как выглядит передовая войны против спецслужб России

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дмитрий кулеба чехия военные склады Врбетице
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 