Взрыв складов с боеприпасами. Украина поддержала действия Чехии против России

Украина поддерживает действия Чехии против России, которые она предприняла из-за возможной причастности Москвы к взрывам складов с боеприпасами, произошедшим в 2014 году в Врбетице. Об этом в Twitter заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Украина поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений 2014 года, которые привели к человеческим жертвам", – заявил он, добавив, что "в Украине слишком хорошо знают злонамеренные методы РФ".

По его мнению, "такие преступления не должны оставаться без наказания".

17 апреля Чехия заявила о высылке всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Причиной стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Одни из подозреваемых – ГРУшники Анатолий Чепига и Александр Мишкин - шпионы, которые пытались убить Сергея Скрипаля в британском Солсбери. По версии чешской полиции, взрыв в Врбетице мог быть проведен для срыва поставок оружия, в частности в Украину.

Владислав Сердюк

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