UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На чешских складах, во взрыве которых подозревают Россию, было оружие для Украины – СМИ

18.04.2021, 10:00
На чешских складах, во взрыве которых подозревают Россию, было оружие для Украины – СМИ - Фото
Взрыв на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Подозревают Россию (Фото - EPA - Czech Republic Police)

Взрыв на складах боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году, в котором подозревают Россию, мог быть проведен для срыва поставок оружия, в частности в Украину. Об этом сообщает издание Respekt со ссылкой на "источник, хорошо знакомый со следствием".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Полиция подозревает двух сотрудников Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) Анатолия Чепигу и Александра Мишкина – шпионов, которые пытались убить Сергея Скрипаля в британском Солсбери, - в причастности к этим взрывам. По данным полиции, когда Чепига и Мишкин были в Врбетице, там разгружалось оружие, предназначавшееся для одного из крупных болгарских бизнесменов Эмилиана Гебрева, который поставлял оружие Украине. В 2015 году российские спецслужбы пытались отравить его.

"Торговец должен был продать оружие украинским войскам, что не понравилось бы Москве. Если бы оружие было уничтожено с помощью взрывного устройства, помещенного в груз, это нанесло бы торговцу вред в глазах его партнеров", – заявляют в издании. 

Теперь чешская полиция работает с версией, что Чепига и Мишкин приехали в страну из-за этого. "Взрывная система еще не найдена, потому что район Врбетице полностью разрушен. Вероятно, взрыв должен был произойти не в Чехии, а позже, во время транспортировки оружия в другую страну", – говорит источник издания. 

Взрыв в Врбетице произошел 16 октября 2014 года на складах боеприпасов. Он привел к множественным разрушениям и гибели двух местных жителей. 

  • 17 апреля Чехия заявила о высылке всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Причиной стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Читайте интервью: Bellingcat и тайны Кремля. Как выглядит передовая войны против спецслужб России

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
чехия склад боеприпасов анатолий чепига александр мишкин Врбетице
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 