На чешских складах, во взрыве которых подозревают Россию, было оружие для Украины – СМИ

Взрыв на складах боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году, в котором подозревают Россию, мог быть проведен для срыва поставок оружия, в частности в Украину. Об этом сообщает издание Respekt со ссылкой на "источник, хорошо знакомый со следствием".

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Полиция подозревает двух сотрудников Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) Анатолия Чепигу и Александра Мишкина – шпионов, которые пытались убить Сергея Скрипаля в британском Солсбери, - в причастности к этим взрывам. По данным полиции, когда Чепига и Мишкин были в Врбетице, там разгружалось оружие, предназначавшееся для одного из крупных болгарских бизнесменов Эмилиана Гебрева, который поставлял оружие Украине. В 2015 году российские спецслужбы пытались отравить его.

"Торговец должен был продать оружие украинским войскам, что не понравилось бы Москве. Если бы оружие было уничтожено с помощью взрывного устройства, помещенного в груз, это нанесло бы торговцу вред в глазах его партнеров", – заявляют в издании.

Теперь чешская полиция работает с версией, что Чепига и Мишкин приехали в страну из-за этого. "Взрывная система еще не найдена, потому что район Врбетице полностью разрушен. Вероятно, взрыв должен был произойти не в Чехии, а позже, во время транспортировки оружия в другую страну", – говорит источник издания.

Взрыв в Врбетице произошел 16 октября 2014 года на складах боеприпасов. Он привел к множественным разрушениям и гибели двух местных жителей.

17 апреля Чехия заявила о высылке всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Причиной стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Владислав Сердюк

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