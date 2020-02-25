Покушение на бизнесмена в Болгарии. Один из отравителей - офицер ГРУ и дипломат

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Одного из тех, кого обвиняют в отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии в 2015 году, зовут Егор Гордиенко (по легенде "Егор Горшков" - ред.). Он является офицером военной разведки ГРУ РФ и действующим дипломатом, сотрудником представительства России при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве. Об этом сообщает The Insider.

Горшков был одним из восьми человек, принимавших участие в покушении на Гебрева в 2015 году. Журналисты считают его одним из ключевых участников операции. Он принимал участие в отравлении вместе с другими сотрудниками ГРУ - Денисом Сергеевым ("Сергеем Федотовым") и Сергеем Лютенко ("Сергеем Павловым"). В расследовании также говорится, что Гордиенко мог принимать участие в оккупации Крыма.

После того, как Гордиенко покинул Болгарию в 2015 году, он пользовался своим реальным именем. С 2017 года он находился в Швейцарии, где был аккредитован в качестве члена российской миссии при ВТО. Там подтвердили журналистам, что Гордиенко имел возможность работать до конца 2020 года, однако он спешно покинул миссию осенью 2018 года.

The Insider утверждает, что в Женеве Гордиенко активно общался с тремя офицерами ГРУ (Анатолием Чепигой, Александром Мишкиным и Денисом Сергеевым - ред.), которые отравили экс-сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года.

23 января сообщалось , что Болгария обвиняет трех россиян в попытке убийства бизнесмена.

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