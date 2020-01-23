Болгария обвиняет трех россиян в попытке убийства бизнесмена

Емельян Гебрев слева (Фото: скриншот из видео YouTube/Radio Liberte Moldova)

Прокуратура Болгарии обвинила трех граждан РФ, имена которых не называются, в покушении на убийство болгарского бизнесмена-оружейника Емельяна Гебрева, его сына Христо, а также человека с инициалами В.Т. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

По данным прокуратуры, тремя гражданами РФ в апреле-мае 2015 года предпринималась попытка отравить неопознанным фосфорорганическим веществом бизнесмена, его сына и еще одного человека.

Болгария подала запрос на международный розыск для ареста и последующей экстрадиции неназванных россиян.