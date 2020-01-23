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Болгария обвиняет трех россиян в попытке убийства бизнесмена

Болгария обвиняет трех россиян в попытке убийства бизнесмена - Фото
Емельян Гебрев слева (Фото: скриншот из видео YouTube/Radio Liberte Moldova)
23.01.2020, 17:30

Прокуратура Болгарии заявляет, что трое граждан РФ пытались отравить Емельяна Гебрева и еще двух человек

Прокуратура Болгарии обвинила трех граждан РФ, имена которых не называются, в покушении на убийство болгарского бизнесмена-оружейника Емельяна Гебрева, его сына Христо, а также человека с инициалами В.Т. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

По данным прокуратуры, тремя гражданами РФ в апреле-мае 2015 года предпринималась попытка отравить неопознанным фосфорорганическим веществом бизнесмена, его сына и еще одного человека.

Болгария подала запрос на международный розыск для ареста и последующей экстрадиции неназванных россиян.

  • 7 декабря 2018 года в Чехии разоблачили российскую шпионскую сеть. Спустя год эту информацию подтвердил директор Службы информационной безопасности Чехии Михаил Куделка. 
  • 9 октября 2019 года сообщалось о спецчасти ГРУ, которая специализируется на дестабилизации ситуации в Европе.
  • В феврале 2019 года сообщалось, что парламент Болгарии проверит информацию о возможном отравлении Гебрева.
  • 21 января стало известно, что в Давосе "сантехников" с диппаспортами РФ обвинили в шпионаже.
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