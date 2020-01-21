Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Давосе "сантехников" с диппаспортами РФ обвинили в шпионаже

В Давосе "сантехников" с диппаспортами РФ обвинили в шпионаже - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
21.01.2020, 15:15

Инцидент произошел в августе 2019 года и, вероятно, не связан со Всемирным экономическим форумом

Спецслужбы Швейцарии сорвали спецоперацию двух агентов РФ, выдававших себя за сантехников в Давосе, которая якобы была направлена против основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщает Tages-Anzeiger.

Браудер также написал об этом в Twitter"Швейцарские службы безопасности помешали российской шпионской операции в Давосе, возможно, нацеленной на меня".

Издание сообщает, что инцидент произошел в августе 2019 года. 

Reuters со ссылкой на местную полицию сообщает, что связи между визитом россиян в Давос и Всемирным экономическим форумом установлено не было. Также пресс-секретарь полиции заявила, что правоохранители не идентифицировали их как "сантехников".

"Это правда, что мы проверили двух граждан РФ в Давосе, и они показали дипломатические паспорта, но мы не смогли установить причину, чтобы их задержать. Им позволили уехать", - заявила пресс-секретарь.

  • Браудер является одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского, раскрывшего схему хищений из бюджета РФ и предусматривающего визовые и экономические санкции в отношении граждан России, причастных, по мнению США, к нарушениям прав человека.
  • 7 декабря 2018 года в Чехии разоблачили российскую шпионскую сеть. Спустя год эту информацию подтвердил директор Службы информационной безопасности Чехии Михаил Куделка. 
  • 9 октября 2019 года сообщалось о спецчасти ГРУ, которая специализируется на дестабилизации ситуации в Европе.
Напишите нам
Уильям Браудер рф шпионаж давос
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 