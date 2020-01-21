В Давосе "сантехников" с диппаспортами РФ обвинили в шпионаже

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Спецслужбы Швейцарии сорвали спецоперацию двух агентов РФ, выдававших себя за сантехников в Давосе, которая якобы была направлена против основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщает Tages-Anzeiger.

Браудер также написал об этом в Twitter: "Швейцарские службы безопасности помешали российской шпионской операции в Давосе, возможно, нацеленной на меня".

Издание сообщает, что инцидент произошел в августе 2019 года.

Reuters со ссылкой на местную полицию сообщает, что связи между визитом россиян в Давос и Всемирным экономическим форумом установлено не было. Также пресс-секретарь полиции заявила, что правоохранители не идентифицировали их как "сантехников".

"Это правда, что мы проверили двух граждан РФ в Давосе, и они показали дипломатические паспорта, но мы не смогли установить причину, чтобы их задержать. Им позволили уехать", - заявила пресс-секретарь.