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10.02.2019, 10:47

Власти Болгарии проверят данные об отравлении бизнесмена Новичком

Власти Болгарии проверят данные об отравлении бизнесмена Новичком - Фото
Емилиан Гебрев (фото - novini.bg)

Компания Эмилиана Гебрева поставляла оборонное оборудование в Украину, а его оружейный завод считается стратегически важным для Болгарии и НАТО

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Парламент Болгарии проверит информацию о возможном отравлении Новичком болгарского бизнесмена-оружейника Емилиана Гебрева, компания которого поставляла оборонное оборудование в Украину, а его оружейный завод считается стратегически важным для Болгарии и НАТО. Об этом сообщает местное издание Novini.bg со ссылкой на парламентария Цветана Цветанова.

По его словам, Комиссия по контролю за деятельностью спецслужб Народного собрания Болгарии проведет слушания в связи с обнародованной информацией об отравлении Гебрева, возможно, Новичком в апреле 2015 года.

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Председатель парламентской фракции партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) уточнил, что слушания пройдут в четверг, 14  февраля.

"Я могу сделать необоснованное предположение, что фактические данные могут быть такими же, как в публикациях", - отметил Цветанов"Надеюсь, что болгарские, британские и европейские правоохранительные структуры активно работают в рамках расследования этого случая", – добавил он.  

Ранее расследователи из группы Bellingcat установили, что третий подозреваемый в отравлении бывшего разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери некий Сергей Федотов может быть причастен к отравлению местного бизнесмена-оружейника, его сына и одного из руководителей компании Дунарит неизвестным ядом.

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4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия Новичок экс-разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили еще двух человек - Дону Стерджесс и Чарльза Роули, отравившихся Новичком. Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - агенты ГРУ РФ Александр Мишкин (по легенде - Александр Петров) и Анатолий Чепига (по легенде - Руслан Боширов). Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". С обвинениями в адресс российских агентов согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады. 

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Теги: Скрипаль, Солсбери, Новичок, Россия, отравление, оружие, болгария, Сергей Федотов, Цветан Цветанов, Емилиян Гебрев
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