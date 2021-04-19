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Чехия о действиях России: Это фактически конец дипломатических отношений между нами

19.04.2021, 14:58
Чехия о действиях России: Это фактически конец дипломатических отношений между нами - Фото
Ян Гамачек (фото - Lukas Kabon_EPA)

17 апреля Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов – заявив, что те могут быть связаны со спецслужбами РФ. На следующий день Россия объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешского посольства. На это в Чехии заявили, что реакция Москвы оказалась жестче, чем можно было подумать, пишет местное издание Lidovky.

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"Ответ сильнее, чем мы ожидали. Дипломатов больше, чем высланных нами разведчиков", – заявил министр иностранных дел Ян Гамачек.

Он отметил, что поговорит о возможных дальнейших действиях Чехии касаемо России с премьером Андреем Бабишем, потому что "изгнание послов" может фактически рассматриваться как "конец дипломатических отношений". К тому же посольство должно как-то работать и в этом посольстве кто-то должен работать – логично, что посол, подчеркнул Гамачек.

  • 17 апреля Чехия выслала 18 дипломатов РФ – по подозрению в причастности главного управления Генштаба РФ к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
  • 18 апреля Россия ответила, выслав из страны 20 чешских дипломатов.

Читайте также: Чехия поднимет вопрос о взрыве на военных складах на встрече с главами МИД стран ЕС

Дарья Мостовая
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Андрей Бабиш Россия чехия дипломаты мид чехии Ян Гамачек врбетица
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