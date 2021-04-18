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Чехия поднимет вопрос о взрыве на военных складах на встрече с главами МИД стран ЕС

18.04.2021, 13:47
Чехия поднимет вопрос о взрыве на военных складах на встрече с главами МИД стран ЕС - Фото
Взрыв на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Подозревают Россию (Фото - EPA - Czech Republic Police)

Завтра глава МИД Чехии Ян Гамачек на заседании министров иностранных дел стран-членов Евросоюза поднимет вопрос о взрывах на складах боеприпасов в Врбетице в 2014-м, в организации которого подозревают РФ. Об этом Гамачек сообщил в Twitter. 

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"Я проинструктировал наших послов в Евросоюзе и НАТО, чтобы проинформировать наших союзников о деле Врбетице. Я также расскажу об этом на встрече министров иностранных дел в понедельник", – написал он. 

На этом онлайн-заседании также будет присутствовать глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, которого пригласил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, заявляют в пресс-службе ведомства. Там также обсудят вопрос обострения ситуации на границах Украины, "вызванных деструктивными и агрессивными действиями РФ". 

  • 17 апреля Чехия заявила о высылке всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Причиной стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
  • Одни из подозреваемых – ГРУшники Анатолий Чепига и Александр Мишкин - шпионы, которые пытались убить Сергея Скрипаля в британском Солсбери. По версии чешской полиции, взрыв в Врбетице мог быть проведен для срыва поставок оружия, в частности в Украину. 

Читайте интервью: Bellingcat и тайны Кремля. Как выглядит передовая войны против спецслужб России

Владислав Сердюк
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военные склады чехия дмитрий кулеба
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