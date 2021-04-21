Лидер коммунистов России призвал Путина к вторжению на Донбасс – "защищать свою Родину"
Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов выступил за "официальное", а не гибридно-скрытное использование российских оккупационных войск на Донбассе. Об этом он заявил Telegram-каналу из России Радиоточка НСН.
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Как выразился глава второй крупнейшей фракции нелегитимной Госдумы РФ, он бы "давно уже" на месте российского президента Владимира Путина "официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою Родину, свой язык".
По словам Зюганова, официально признать запрещенные в Украине террористические организации ДНР и ЛНР (пропаганда Кремля называет их "самопровозглашенными республиками", – ред.) – "это воля наших соотечественников".
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"Надо официально заявить, что мы их признаем и будем их защищать, включая и военные средства", – заявил лидер КПРФ.
Лидер коммунистов РФ уверен, что Украина "не в состоянии вести современную войну", потому что "ей нечем ее вести", а ВСУ сейчас якобы "хуже в 10 раз, чем в 1990-е годы".
"Все их установки могут быть расстреляны без захода на территорию Украины", – утверждает Зюганов.
- В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине и назвала "условие" их отвода. Не исключается новое вторжение. США перебросили в Польшу десятки истребителей F-15 и F-16.
- 21 апреля Зеленский одобрил закон о призыве резервистов без мобилизации – для реагирования на внезапную агрессию.
- 23 апреля, через два дня после сегодняшнего послания Путина Федеральному собранию РФ, состоится экстренное заседание Совфеда РФ. В 2014 году эта структура "разрешила" Путину использовать войска для вторжения в Украину.
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