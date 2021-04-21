Лидер коммунистов России призвал Путина к вторжению на Донбасс – "защищать свою Родину"

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов выступил за "официальное", а не гибридно-скрытное использование российских оккупационных войск на Донбассе. Об этом он заявил Telegram-каналу из России Радиоточка НСН.

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Как выразился глава второй крупнейшей фракции нелегитимной Госдумы РФ, он бы "давно уже" на месте российского президента Владимира Путина "официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою Родину, свой язык".

По словам Зюганова, официально признать запрещенные в Украине террористические организации ДНР и ЛНР (пропаганда Кремля называет их "самопровозглашенными республиками", – ред.) – "это воля наших соотечественников".

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"Надо официально заявить, что мы их признаем и будем их защищать, включая и военные средства", – заявил лидер КПРФ.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицал/отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на Донбассе "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Задача Кремля – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР.

Лидер коммунистов РФ уверен, что Украина "не в состоянии вести современную войну", потому что "ей нечем ее вести", а ВСУ сейчас якобы "хуже в 10 раз, чем в 1990-е годы".

"Все их установки могут быть расстреляны без захода на территорию Украины", – утверждает Зюганов.

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Евгений Пилипенко

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