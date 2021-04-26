Зеленский: Важно не место, а содержание встречи с Путиным, с террористами говорить не буду

Президент Владимир Зеленский подтвердил желание провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, но отверг возможность переговоров с боевиками. Об этом Зеленский заявил в интервью Financial Times.

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"Нас волнует не место проведения, а содержание (переговоров – ред.)", – прокомментировал Зеленский возможные переговоры с Путиным.

В то же время Зеленский подчеркнул, что не может согласиться с требованием Путина о переговорах Украины с боевиками российских гибридных войск.

"Я не собираюсь разговаривать с террористами, на моем месте это невозможно", – заявил Зеленский.

20 апреля Зеленский в видеообращении обратился к Путину и предложил ему встретиться на Донбассе.

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о "завершении учений": войска России начали отводить от украинских границ уже с 23 апреля.

В тот же день Путин предложил Зеленскому приехать в Москву и обсудить двусторонние отношения Украины и России и заявил, что о войне на Донбассе Зеленскому нужно говорить с лидерами террористов.

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Денис Юдин

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