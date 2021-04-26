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Зеленский: Важно не место, а содержание встречи с Путиным, с террористами говорить не буду

26.04.2021, 11:58
Зеленский: Важно не место, а содержание встречи с Путиным, с террористами говорить не буду - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Президент Владимир Зеленский подтвердил желание провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, но отверг возможность переговоров с боевиками. Об этом Зеленский заявил в интервью Financial Times.

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"Нас волнует не место проведения, а содержание (переговоров – ред.)", – прокомментировал Зеленский возможные переговоры с Путиным.

В то же время Зеленский подчеркнул, что не может согласиться с требованием Путина о переговорах Украины с боевиками российских гибридных войск.

"Я не собираюсь разговаривать с террористами, на моем месте это невозможно", – заявил Зеленский.

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Денис Юдин
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Владимир Зеленский Донбасс владимир путин переговоры террористы двусторонняя встреча
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