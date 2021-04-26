Зеленский: Важно не место, а содержание встречи с Путиным, с террористами говорить не буду
26.04.2021, 11:58
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Президент Владимир Зеленский подтвердил желание провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, но отверг возможность переговоров с боевиками. Об этом Зеленский заявил в интервью Financial Times.
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"Нас волнует не место проведения, а содержание (переговоров – ред.)", – прокомментировал Зеленский возможные переговоры с Путиным.
В то же время Зеленский подчеркнул, что не может согласиться с требованием Путина о переговорах Украины с боевиками российских гибридных войск.
"Я не собираюсь разговаривать с террористами, на моем месте это невозможно", – заявил Зеленский.
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- 20 апреля Зеленский в видеообращении обратился к Путину и предложил ему встретиться на Донбассе.
- 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о "завершении учений": войска России начали отводить от украинских границ уже с 23 апреля.
- В тот же день Путин предложил Зеленскому приехать в Москву и обсудить двусторонние отношения Украины и России и заявил, что о войне на Донбассе Зеленскому нужно говорить с лидерами террористов.
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