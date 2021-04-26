"Это что, на поклон к Путину". Кравчук против предложенной Зеленскому поездки в Москву

Первый президент Леонид Кравчук негативно оценил "контрприглашение" российского лидера Владимира Путина к украинскому президенту Владимиру Зеленскому приехать в Москву на переговоры. Этого нельзя делать во время войны, заявил в эфире канала Дом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

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20 апреля Зеленский предложил Путину встречу на Донбассе. Путин ответил, что готов встретить Зеленского у себя.

"Это что, на поклон ехать к Путину? Или тот, кто предлагал (в Кремле, – ред.), наверное, что-то не очень соображает, что происходит сегодня на Донбассе, в Крыму, в Украине, и живет идеями сказочного мира?", – сказал Кравчук.

По его словам, предложение Украины на переговорных площадках простое: "Давайте прекратим войну, а все остальное начнем решать продуктивно и по закону". Кравчук заверил, что при деоккупации никто не будет нарушать закон и мир.

"Наше предложение открытым текстом написано, и на него (России) надо ответить, а не придумывать что-то и приглашать в Москву, которая воюет против Украины", – подчеркнул он.

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Цель масштабной эскалации напряженности у границ Украины, на которую пошла этой весной Москва, по выражению первого президента, – запугать Украину и "сделать покладистыми холуями".

Кравчук вспомнил, как в 1993 году после его переговоров с президентами постсоветстких республик, включая главу РФ Бориса Ельцина, журналист спросил: как украинский лидер оценивает вероятность нападения России на Украину. По его словам в то время, "это невозможно".

Глава делегации Украины в ТКГ выразил пожелание, чтобы Путин "вернулся к трезвости": "Не жил в изолированном бункере, а посмотрел, какая расстановка сил в мире: она позитивная к Украине и крайне негативная – к России".

Кравчук об обещаниях Зеленского по Донбассу: "Он увидел, что с Россией договориться нельзя".

По его мнению, если в Киеве будут думать, "что Путину надо дать, то он захочет всю Украину. Дать ему можно только силой, и дать под дых".

Украина будет защищать свои национальные интересы при любых раскладах, и для России полномасштабное нападение на нее "станет последним гвоздем", считает Кравчук.

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Евгений Пилипенко

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