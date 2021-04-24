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Из России на Донбасс в 2015 году шли поставки тысяч тонн боеприпасов – расследование

24.04.2021, 21:20
Из России на Донбасс в 2015 году шли поставки тысяч тонн боеприпасов – расследование - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В январе 2015 года Россия массово поставляла на оккупированный Донбасс боеприпасы по железной дороге. Это выяснил, проведя собственное расследование, журналист и представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Публикация о результатах расследования появилась в его Facebook.

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Информацию Казанский получил с платного российского сайта Gdevagon.ru, на котором можно получить данные о движении вагонов через железнодорожные станции РФ.

В частности, в справке за январь 2015 года значилось, что через станцию Успенская, которая находится на границе Ростовской области и временно оккупированных территорий Донбасса, прошли тысячи тонн взрывчатых веществ. На станции военных складов нет, а сама она – является пограничной. Следовательно, груз мог ехать только в Украину.

Примечательно, что все станции, откуда шли грузовые вагоны с боеприпасами, располагались возле российских военных частей и артиллерийских складов. А в Украине в то время как раз шли бои за Дебальцево и Донецкий аэропорт.

Более детально о расследовании можно посмотреть ниже:

  • В феврале 2019 года Генштаб выложил документальный фильм о боях за Дебальцево: видео.

Читайте также: Бои за Донецкий аэропорт: фильм о киборгах и высоте № 17 – видео

Дарья Мостовая
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