Генштаб выложил документальный фильм о боях за Дебальцево: видео

Генштаб ВСУ опубликовал документальный фильм по случаю четвертой годовщины битвы за Дебальцево - на фоне второй встречи глав нормандского формата в Минске - и отступления войск с плацдарма у этого города в Донбассе.

Фильм составлен из документальных кадров и воспоминаний участников операции. Также показаны карты того времени.

Реклама

Ленту снял режиссер Евгений Степаненко.

15−18 февраля 2015 года, когда Украина, Германия и Франция в Минске заключали со страной-оккупантом РФ соглашение о перемирии в Донбассе, подразделения российской армии вместе с гибридной армией РФ предприняли попытку окружить группировку украинских войск на Дебальцевском плацдарме. Чтобы избежать образования "котла", было принято решение об отступлении в направлении Артемовска (ныне Бахмут).

В эти дни при выходе из оперативного окружения погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 попали в плен, а 18 считаются пропавшими без вести. Потери оккупантов не называются, однако, по воспоминаниям военных, они были "колоссальными".

Военные историки полагают, что число потерь ВСУ увеличилось из-за того, что некоторые политики, знавшие о начале операции по выводу войск, слили эту информацию в Сеть.

В мемуарах тогдашний президент Франции Франсуа Олланд пишет, что российский лидер Владимир Путин угрожал в Минске президенту Петру Порошенко "окончательно раздавить" ВСУ в Донбассе.