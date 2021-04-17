Кравчук: Путину можно только силой дать под дых

Президенту России Владимиру Путину можно дать только силой под дых, поскольку он не пойдет на компромиссы с Украиной. Такое мнение в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на канале Украина высказал глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук.

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Шустер спросил у Кравчука, какой может быть с Россией компромисс: можно ли Путина попросить вывести войска из Украины, но взамен "что-то дать".

"Нужно трезво смотреть на ситуацию. Если мы будем искать, что Путину надо дать, то он захочет всю Украину. По меньшей мере. Дать ему можно только силой, и дать под дых. Потому что он не пойдет ни на какие компромиссы," – ответил Кравчук.

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Как пример нежелания России идти на компромиссы он привел поведение в ТКГ главы делегации РФ Бориса Грызлова и российских боевиков.

По словам Кравчука, они отклонили подготовленный им документ о координационном механизме за нарушения тишины на Донбассе, хотя ранее высказывали замечания и говорили, что такой документ нужен.

"Это значит, что у них позиция – ни с чем не соглашаться. У них позиция – ничего не слушать", – сказал он.

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Марк Сировой

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