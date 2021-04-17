Кравчук: Путину можно только силой дать под дых
Президенту России Владимиру Путину можно дать только силой под дых, поскольку он не пойдет на компромиссы с Украиной. Такое мнение в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на канале Украина высказал глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук.
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Шустер спросил у Кравчука, какой может быть с Россией компромисс: можно ли Путина попросить вывести войска из Украины, но взамен "что-то дать".
"Нужно трезво смотреть на ситуацию. Если мы будем искать, что Путину надо дать, то он захочет всю Украину. По меньшей мере. Дать ему можно только силой, и дать под дых. Потому что он не пойдет ни на какие компромиссы," – ответил Кравчук.
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Как пример нежелания России идти на компромиссы он привел поведение в ТКГ главы делегации РФ Бориса Грызлова и российских боевиков.
По словам Кравчука, они отклонили подготовленный им документ о координационном механизме за нарушения тишины на Донбассе, хотя ранее высказывали замечания и говорили, что такой документ нужен.
"Это значит, что у них позиция – ни с чем не соглашаться. У них позиция – ничего не слушать", – сказал он.
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- Украинские топ-чиновники обсудили обострение на границах с американскими коллегами. А президент Зеленский после беседы с президентом США Байденом заявил: США не оставят Украину наедине с агрессором.
- ЕС, США, НАТО, лидеры Франции и Германии призывают Россию убрать войска от границ Украины.
- В Кремле тем временем говорят, что "никого не должны интересовать передвижения войск на нашей территории", распускают фейки о "подготовке наступления Украины" и грозят как минимум обострением на востоке.
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