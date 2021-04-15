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Кравчук – Грызлову: Можете писать, что хотите. Нападение станет последним гвоздем для РФ

15.04.2021, 10:14
Кравчук – Грызлову: Можете писать, что хотите. Нападение станет последним гвоздем для РФ - Фото
Леонид Кравчук (скриншот из видеозаписи)

Украина будет продолжать защищать свои национальные интересы при любых раскладах, а вот для России нападение на украинского соседа станет "последним гвоздем". Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ и первый президент Леонид Кравчук, комментируя разговор с представителем РФ Борисом Грызловым в эфире Украина 24.

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"Я сегодня открыто сказал господину Грызлову, что вижу, что Россия все блокирует и в последнее время прямо угрожает Украине<...>на уровне официальной власти. Но, говорю, вы можете угрожать, писать, что хотите, а мы будем защищать национальные интересы Украины", – подчеркнул Кравчук.

По его словам, если "кого-то в Кремле посетит сумасшедшая мысль напасть на Украину – я убежден, что Европа с Украиной, мир, США с Украиной, это будет последний гвоздь для России".

Также глава украинской делегации отметил, что в контексте работы в ТКГ Украина всегда занимала активную, наступательную позицию, а РФ всегда все делала для того, чтобы "остановить или заблокировать наши возможности". При этом, Украина показала, что у нас "есть предложения, наступательная сила в этом плане", подчеркнул он.

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Дарья Мостовая
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