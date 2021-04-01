Госсекретарь США позитивно оценил вчерашний разговор с Кулебой: речь шла об Украине в НАТО

Несмотря на продолжение российской вооруженной агрессии против Украины, Соединенные Штаты не прекращают поддерживать ее на пути в НАТО. В этом украинского министра иностранных дел заверил во время вчерашнего телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен, о чем сообщил в Twitter.

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Глава Госдепартамента пишет, что "был рад поговорить с Дмитрием Кулебой". По его словам, стороны обсудили "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

Второй разговор на линии Кулеба-Блинкен произошел сразу после того, как 30 марта 2021-го президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели видеоконференцию с лидером страны-оккупанта РФ Владимиром Путиным, где без Украины обсудили и тему российско-украинской войны.

Первый разговор главы МИД с госсекретарем США состоялся 1 февраля.

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Евгений Пилипенко

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