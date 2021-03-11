Глава Госдепа – Конгрессу США: Вы увидите более глубокую поддержку Украины

США намерены усилить поддержку Украины, в том числе в сфере безопасности. Об этом заявил в Конгрессе США глава Госдепа Энтони Блинкен.

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Он отметил, что работал над вопросом Украины еще при администрации 43 президента США Барака Обамы, решительно выступая против попытки аннексии Россией Крыма и ее агрессии на Донбассе, а также поддерживая Украину.

"Мы намерены усилить эту поддержку – будь-то поддержка в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению демократии", – заявил Блинкен.

Он отметил, что Украина противостоит как внешним угрозам в виде агрессии России, так и внутренним – в виде коррупции. США обязаны работать всем этим направлениям, считает Блинкен.

"Я думаю, вы увидите стабильную и даже более глубокую поддержку Украины. Му хотим быть уверены, что вносим свой вклад, помогая продолжать ей находится на демократической траектории", – добавил глава Госдепа.

5 марта США ввели визовые санкции против олигарха Игоря Коломойского и его семьи. В Офисе президента отреагировали, заявив, что благодарны каждому партнеру за поддержку на пути деолигархизации Украины, и пообещали укреплять отношения с США.

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Марк Сировой

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