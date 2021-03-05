Офис президента отреагировал на санкции США против Коломойского
В Офисе президента отреагировали на введение Соединенными Штатами санкций против олигарха Игоря Коломойского. Там заявили, что благодарны каждому партнеру за поддержку на пути деолигархизации Украины, и пообещали укреплять отношения с США.
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"Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, заявленной не только в Конституции, но прежде всего в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи", – говорится в Telegram-канале ОП.
На Банковой убеждены, что Владимир Зеленский сделал в этом отношении больше предыдущих президентов.
"Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности. Это также создание условий в Украине, при которых бизнес будет развиваться в прозрачной, конкурентной среде, а большие финансовые группы не смогут доминировать на рынке, влиять на медиа и политические решения. Каждое справедливое решение в этом направлении поможет Украине стать сильным и по-настоящему независимым государством. Мы будем неотступно двигаться по пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером — США", – сказано в сообщении.
- В мае 2019 года государственный ПриватБанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр, где, в частности, заявил, что холдинг Optima Ventures, связанный с Коломойским, принимал участие в отмывании выведенных денег из банка. Общую сумму отмытых денег за 10 лет в ПриватБанке оценили в около $470 млрд.
- В апреле 2019 года издание The Daily Beast сообщило, что ФБР начало расследование против Игоря Коломойского. Бизнесмена якобы подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе, в отмывании денег.
- 4 августа 2020 года ФБР провела обыск в офисе компании Optima, которая принадлежит Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и может быть причастна к отмыванию выведенных денег из ПриватБанка.
- 3 февраля СНБО наложил санкции на три телеканала из так называемого пула Виктора Медведчука.
- 19 февраля СНБО ввел санкции против самого Медведчука и его окружения.
- Сегодня США лишили Коломойского, а также всех его ближайших родственников права на въезд в США за причастность к коррупционным действиям, которые подорвали "веру украинского общества в демократические институты" в Украине.
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