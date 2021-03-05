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Офис президента отреагировал на санкции США против Коломойского

05.03.2021, 19:28
Офис президента отреагировал на санкции США против Коломойского - Фото
Встреча Зеленского с Коломойским (Фото: пресс-служба президента)

В Офисе президента отреагировали на введение Соединенными Штатами санкций против олигарха Игоря Коломойского. Там заявили, что благодарны каждому партнеру за поддержку на пути деолигархизации Украины, и пообещали укреплять отношения с США.

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"Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, заявленной не только в Конституции, но прежде всего в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи", – говорится в Telegram-канале ОП.

На Банковой убеждены, что Владимир Зеленский сделал в этом отношении больше предыдущих президентов.

"Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности. Это также создание условий в Украине, при которых бизнес будет развиваться в прозрачной, конкурентной среде, а большие финансовые группы не смогут доминировать на рынке, влиять на медиа и политические решения. Каждое справедливое решение в этом направлении поможет Украине стать сильным и по-настоящему независимым государством. Мы будем неотступно двигаться по пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером — США", – сказано в сообщении.



Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский санкции игорь коломойский
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