UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Госсекретарь Блинкен: Крым – это Украина, США никогда не признают полуостров российским

26.02.2021, 11:27
Госсекретарь Блинкен: Крым – это Украина, США никогда не признают полуостров российским - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA-EFE/Alex Edelman)

США никогда не признают аннексию Крыма Россией. Об говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном вчера, 25 февраля, на сайте Госдепартамента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Блинкен назвал оккупацию Крыма "наглым оскорблением современного международного порядка".

"Мы подтверждаем эту базовую истину: Крым – это Украина", – заявил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что оккупация Россией и милитаризация Крыма имеют последствия далеко за пределами Украины и угрожают общей мировой безопасности. Он напомнил о российских репрессиях против крымских татар, этнических украинцев и других религиозных и этнических меньшинств, из-за которых жители Крыма находятся "в постоянном страхе, не в состоянии жить свободной жизнью".

"Соединенные Штаты не признают, и никогда не признают заявленную Россией аннексию Крыма", – заявил Блинкен.

Госсекретарь США призвал Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политзаключенных, вернуть полный контроль над Крымом Украине и прекратить агрессию на востоке Украины.

Санкции США в ответ на оккупацию Крыма и Донбасса, подчеркнул Блинкен, останутся в силе, пока Россия не пересмотрит свою политику.

США приветствуют Крымскую платформу, инициированную Украиной, и надеются на продолжение сотрудничества с Украиной и союзниками в целях прекращения российской оккупации украинских территорий, отметил госсекретарь.

Читайте также: Когда Крым и ОРДЛО вернутся в Украину, что делать с рублями у людей: мнение Резникова

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Госдепартамент США США санкции Крым аннексия оккупация Энтони Блинкен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 