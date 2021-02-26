Госсекретарь Блинкен: Крым – это Украина, США никогда не признают полуостров российским

США никогда не признают аннексию Крыма Россией. Об говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном вчера, 25 февраля, на сайте Госдепартамента.

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Блинкен назвал оккупацию Крыма "наглым оскорблением современного международного порядка".

"Мы подтверждаем эту базовую истину: Крым – это Украина", – заявил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что оккупация Россией и милитаризация Крыма имеют последствия далеко за пределами Украины и угрожают общей мировой безопасности. Он напомнил о российских репрессиях против крымских татар, этнических украинцев и других религиозных и этнических меньшинств, из-за которых жители Крыма находятся "в постоянном страхе, не в состоянии жить свободной жизнью".

"Соединенные Штаты не признают, и никогда не признают заявленную Россией аннексию Крыма", – заявил Блинкен.

Госсекретарь США призвал Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политзаключенных, вернуть полный контроль над Крымом Украине и прекратить агрессию на востоке Украины.

Санкции США в ответ на оккупацию Крыма и Донбасса, подчеркнул Блинкен, останутся в силе, пока Россия не пересмотрит свою политику.

США приветствуют Крымскую платформу, инициированную Украиной, и надеются на продолжение сотрудничества с Украиной и союзниками в целях прекращения российской оккупации украинских территорий, отметил госсекретарь.

8 февраля 2021 года были опубликованы снимки новых военных объектов оккупантов в Крыму.

23 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о наращивании Россией ядерного потенциала в Крыму.

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Денис Юдин

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