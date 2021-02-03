Когда Крым и ОРДЛО вернутся в Украину, что делать с рублями у людей: мнение Резникова

Если обычный человек, который жил в оккупации, после возвращения Крыма и части Донбасса в Украину придет обменивать накопленные рубли, "никто его точно не будет ограничивать в этих правах". Об этом рассказал Левому берегу министр реинтеграции Алексей Резников.

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Однако, если через Украину будут пробовать "пропустить большие объемы рублевой массы", НБУ должен будет на это отреагировать, считает глава МинВОТ.

"В законопроекте мы не обязываем его (НБУ, – ред.) это сделать, просто предлагаем дать ему такое право", – уточнил министр, объясняя положения законопроекта о переходном периоде для Крыма и Донбасса.

Кроме того, в течение полугода после начала деоккупации на этой территории должно произойти восстановление обращения гривни: это будет осуществлять Нацбанк "в соответствии с собственными процедурами", добавил Резников.

СПРАВКА. 20 февраля 2014-го – начало временной оккупации украинского Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе ГА ООН, осудили действия Кремля. ЕС и США ввели против России персональные и секторальные санкции. Необъявленная война РФ против Украины на Донбассе продолжается седьмой год, захвачена часть Луганской и Донецкой области. Москва все это время отрицает участие, утверждая, что там "гражданская война", а РФ лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Задача оккупанта – чтобы Украина признала субъектность кремлевских террористических образований ДНР/ЛНР.

Министр уточнил, что в законопроекте авторы стараются предусмотреть определенные риски, "прекрасно понимая: как бы мы ни дистанцировались, от России деваться некуда".

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Он уверен, что у Москвы всегда будет желание вмешиваться в финансовую систему Украины через рублевую интервенцию.

"Поэтому мы и говорим, что Нацбанк как регулятор по ситуации должен будет иметь право ограничить хождение рубля, его обмен в отдельных регионах из определенных источников", – резюмировал глава МинВОТ.

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Евгений Пилипенко

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