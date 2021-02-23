Кулеба заявил о наращивании Россией ядерного потенциала в оккупированном Крыму
23.02.2021, 14:35
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)
Агрессия России против Украины подрывает архитектуру глобальной безопасности, в том числе в сфере нераспространения ядерного оружия. Об этом сегодня, 23 февраля, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на Конференции по разоружению 2021 года, сообщает пресс-служба МИД.
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Кулеба обратил внимание участников конференции на незаконное и угрожающее наращивание ядерного потенциала России во временно оккупированном Крыму. Этим Россия подрывает безъядерный статус Украины, подчеркнул Кулеба.
Глава МИД призвал рассматривать оккупацию Крыма и российскую агрессию на Донбассе как угрозу военной экспансии России на востоке и юге Европы.
- В апреле 2018 года нардеп Мустафа Джемилев заявил о размещении Россией в оккупированном Крыму шести ядерных боеголовок.
- В ноябре 2020 года о возможности размещения Россией ядерного оружия в Крыму заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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