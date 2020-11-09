Россия в ближайшее время может разместить ядерное оружие в Крыму – Данилов

По словам секретаря СНБО, размещение ядерного оружия в Крыму может произойти, если Россия поймет, что "проигрывает"

Россия в ближайшее время может разместить оружие на территории временно оккупированного Крыма. Об этом в комментарии Радио Свобода сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, у Украины сейчас нет окончательного подтверждения, что на полуострове есть такое оружие. Однако ситуация может измениться, если Россия поймет, что "проигрывает", говорит Данилов.

"Но то, что это может произойти в ближайшее время, мы четко осознаем. Это будет зависеть от многих факторов, и если россияне будут видеть, что проигрывают, то обязательно вернутся к этому вопросу", – сказал он.

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Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес говорит, что РФ может использовать ядерное оружие в Крыму для расширения геополитического влияния.

"Мы должны быть уверены, что они никогда не смогут перебросить ядерное оружие в Крым и не смогут его использовать, чтобы в дальнейшем расширять стартовую площадку для своего вредоносного воздействия, которое они уже распространяют в Сирии, на Кавказе, Балканах и сейчас даже в Ливии", – прокомментировал военный.

Украина сейчас создает Крымскую платформу, на которой должны на международном уровне обсуждаться вопросы деоккупации. Первый саммит запланирован на май 2021-го.

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Марк Сировой

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