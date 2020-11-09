Вернуть Крым может быть даже легче, чем оккупированную часть Донбасса – Резников

В Крыму пролилось меньше крови, чем на Донбассе, объясняет министр Резников

Возвращение под контроль Украины оккупированного Крыма может быть легче, чем части оккупированных территорий Донбасса. Такую позицию в интервью Радио Свобода высказал переговорщик от Украины в минской группе и министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

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"История с Крымом и возвращение Крыма назад в Украине полноценно как оккупированную сегодня территорию будет иметь даже более, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито", – объяснил он.

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Резников в то же время согласен, что необходимо будет решать проблему "замещения" украинского населения на полуострове, которое происходит за время оккупации.

"Легко все не бывает. Мы с вами живем сегодня в мире, когда классические войны уже не ведутся, а ведутся гибридные войны. Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть так же гибридные ходы", – добавил министр, отвечая на вопрос о замещении.

Украина сейчас создает Крымскую платформу, на которой должны на международном уровне обсуждаться вопросы деоккупации. Первый саммит запланирован на май 2021-го.

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Марк Сировой

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