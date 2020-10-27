У Зеленского объяснили водный кризис в Крыму "завозом населения" и военными базами
27.10.2020, 17:29
Фото - Тамила Ташева (источник - Радио Свобода)
По словам Тамилы Ташевой, возобновление водоснабжения не возможно до деоккупации РФ полуострова
Причинами водного кризиса в оккупированном Россией Крыму является замещение населения, в частности, из-за завоза дополнительного населения, а также наличие там российских военных баз, которые расходуют большое количество воды. Об этом заявила представитель президента Владимира Зеленского в АР Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина.
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Украинские власти настаивают, что для гражданского населения Крыма воды хватает, отметила Ташева. Она заявила, что возобновление водоснабжения на полуостров не возможно до деоккупации полуострова.
"У нее (России, – ред.) было шесть с половиной лет на эти проблемные вопросы. Это можно делать путем реконструкции водных сооружений, трубопроводов, опреснения воды, очистки речных вод", – отметила представитель президента.
СПРАВКА. РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции.
- В сентябре 2020-го постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина вправе перекрывать поступление днепровской воды во временно оккупированный россиянами Крым, потому как на полуострове эта река не протекает: водоснабжение из нее заходит туда по искусственному каналу.
- 20 октября в Министерстве иностранных дел сообщили, что Россия переселила в Крым полмиллиона своих граждан, втрое увеличила там военное присутствие и, фактически, колонизирует полуостров.
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