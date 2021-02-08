Как Россия "вооружает Крым" – снимки из космоса

Эксперты Национального космического центра со спутников фиксируют в Крыму новые военные объекты, которые появляются на полуострове с начала российской оккупации. Об этом пишет Крым.Реалии.

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На одном из самых свежих снимков зафиксирован поселок Новоозерное – в конце 2020 года здесь, фактически посреди степи, появилась новая военная база, сообщает издание.

По словам начальника информационно-аналитического центра НКУ Сергея Янчевского, здесь будет находится база хранения вооружения оккупационных войск РФ.

"На случай войны, когда проводится мобилизации. Чем-то же надо людей вооружать. Это вооружение хранится в том числе здесь. Сотни артиллерийских систем, бронетехника", – говорит он.

Помимо этого, вблизи Севастополя российские оккупанты построили радиотехническую станцию с десятком спутниковых антенн, добавил Янчевский. По его словам, они предназначены для перехвата и прослушивания сигналов со спутников.

По данным украинских экспертов, вплотную к трассе Таврида в Крыму также появились новые радиолокационные станции и по меньшей мере восемь ракетных комплексов С-400.

Возле Евпатории оккупационные войска РФ построили радиоантенну диаметром около 30 метров, а также переоснастили под свои нужды бывший космический центр. Издание отмечает, что теперь там базируются военно-космические войска России.

Аэродром Бельбек также модернизируется под нужды оккупантов, отмечает Крым.Реалии.

По информации экспертов, там изменена взлетно-посадочная полоса – ее удлинили и расширили. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты хотят использовать аэродром для стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые могут нести ядерное оружие, считает Янчевский.

Российские оккупанты также передислоцировали на базу Бельбек свои самолеты Су-30 и Су-35.

Зафиксированные данные передаются в Службу безопасности, а также Вооруженные силы, говорит Янчевский.

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Станислав Стороженко

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