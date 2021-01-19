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Жизнь в оккупированной глубинке на Донбассе: что увидели сотрудники Радио Свобода – видео видео

19.01.2021, 11:07
Скриншот из видеозаписи Донбасc Реалии
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Журналисты проекта Донбасc Реалии украинской редакции Радио Свобода сняли сюжет о жизни в городках на временно оккупированной российскими гибридными войсками части Донбасса. В ролике показаны кадры из Старобешево, Кальмиусского (экс-Комсомольское) и Нового Света.

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"Как живет донбасская глубинка? Где люди ищут работу? Чувствуют ли там, что война Украины и России продолжается?", – пишут авторы.

Сюжет затрагивает населенные пункты Донецкой области рядом со Старобешевской теплоэлектростанцией – самым крупным источником электроэнергии в захваченной оккупантами части региона.

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Примечание: сюжет называется "Глубинка "ДНР". ДНР – созданная и поддерживаемая Россией террористическая организация, а не территория или государственное образование на ней. Подконтрольное Кремлю руководство организации де-факто является оккупационной администрацией РФ на захваченной части Донецкой области.

Ранее журналисты Радио Свобода показали, как съездили в зоопарк в оккупации и Иловайск.

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Видео: Радио Свобода/Донбасc Реалии

Евгений Пилипенко
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