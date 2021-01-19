Журналисты проекта Донбасc Реалии украинской редакции Радио Свобода сняли сюжет о жизни в городках на временно оккупированной российскими гибридными войсками части Донбасса. В ролике показаны кадры из Старобешево, Кальмиусского (экс-Комсомольское) и Нового Света.
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"Как живет донбасская глубинка? Где люди ищут работу? Чувствуют ли там, что война Украины и России продолжается?", – пишут авторы.
Сюжет затрагивает населенные пункты Донецкой области рядом со Старобешевской теплоэлектростанцией – самым крупным источником электроэнергии в захваченной оккупантами части региона.
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Примечание: сюжет называется "Глубинка "ДНР". ДНР – созданная и поддерживаемая Россией террористическая организация, а не территория или государственное образование на ней. Подконтрольное Кремлю руководство организации де-факто является оккупационной администрацией РФ на захваченной части Донецкой области.
Ранее журналисты Радио Свобода показали, как съездили в зоопарк в оккупации и Иловайск.
- Истории спецслужб: как россияне делали "русскую весну" в Украине: аналитика.
- Экс-помощник президента РФ Путина, экс-куратор Кремля по Донбассу Сурков: "Украину нужно силой принуждать".
- В январе 2021-го в Кремле заявили, что Путин "не выстрелит себе в ногу" ради мести Украине.
- Необъявленная война продолжается седьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, что "на Украине гражданская война".
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Видео: Радио Свобода/Донбасc Реалии
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