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Пытки, крышевание, казни. Как Россия создала концлагерь в центре Европы – репортаж

18.01.2021, 16:03
Пытки, крышевание, казни. Как Россия создала концлагерь в центре Европы – репортаж - Фото
Изоляция в Донецке (Фото - izolyatsia.org)

Журналисты российского издания Проект опубликовали репортаж о "концлагере в центре Европы". Речь о тюрьме "Изоляция" российских боевиков в оккупированном Донецке. Всего журналисты обнаружили 15 тюрем, где пытают людей.

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Сообщается, что часть заключенных оккупированной части Донецкой области остались там с 2014 года, новые "осужденные" делятся на несколько категорий: военнопленные, "шпионы Службы безопасности Украины", "твиттеряне" и всевозможные бывшие "ополченцы" и сторонники террористов.

В тексте говорится, что "шпионов СБУ" делят на "понаехавших" (тех, кто имеет прописку вне зоны оккупации или действительно мог работать на спецслужбы Украины) и "местных". 

Издание отмечает, что в 2019 году Украине был выдан харьковчанин Олег Сугерей, рассказавший впоследствии, что его группа по заданию СБУ помогла организовать убийство одного из донецких боевиков — Михаила "Гиви" Толстых

По словам адвоката Виталия Омельченко, в Донецке "всех шпионов переловили" и теперь взялись просто "за нелояльных".

"Если ты проукраински настроен, и у тебя еще и есть деньги – все, ты пропал!", – говорит он. 

"Твиттерянами" называют тех, кого схватили "за нелояльные посты" в соцсетях и блоги о жизни в оккупации, в том числе под вымышленными именами. По этой же категории захватывают людей за так называемый "экстремизм" и "разжигание вражды".

"Шпионаж" является самой популярной причиной, за которую человека могут лишить свободы. Речь идет о сроках от 10 до 20 лет или смертной казни, отмечают журналисты.  

Сообщается, что "Изоляция" овеяна наиболее дурной славой, говорится в репортаже. 

"Тут в "меню" пытки, избиения, ночные побудки пьяным персоналом с организацией конкурсов песен между камерами, хорового исполнения гимна России, показательных драк узник против узника для развлечения руководства тюрьмы. Все перемещения по территории — с темным мешком на голове, а к пыткам и издевательствам часто привлекаются сами заключенные", – говорится в тексте.

Также в тексте отмечается, что тюремщики на оккупированных территориях зарабатывают на "передачах заключенным" и телефонном мошенничестве – в колониях работают так называемые бригады, которые размещают поддельные объявления на украинских сайтах. 

"Работа идет круглосуточно, и каждая пара зеков обязана в неделю сдавать руководству колонии 15 000 гривень", – сообщается в репортаже.

Помимо этого, боевики продают так называемую депортацию "заключенных" на территорию Украины. Издание пишет, что эта услуга доступна "только за валюту". В тексте речь идет о суммах от $20 000 до 100 000 евро.

Для тех, кого выпускают "с подвала" по обмену существует спецбарак, однако существует проблема – большинство предложенных к обмену людей имели криминальное, а не политическое прошлое, пишет источник.

Читайте также: Концентрационный лагерь "Изоляция" в Донецке, или Русское поле экспериментов

Станислав Стороженко
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