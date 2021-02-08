Twitter верифицировал аккаунт "представительства" МИД РФ в оккупированном Крыму

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В соцсети Twitter у страницы "представительства" Министерства иностранных дел России в Крыму появился значок, свидетельствующий, что профиль был проверен на подлинность и верифицирован.

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Сама страница была создана еще в марте 2015 года, однако до недавнего времени официального статуса в соцсети не имела. Примечательно, что одновременно с верификацией в топе хэштегов появился #TwitterSupportsTerrorism.

LIGA.net связалась с пресс-службой МИД Украины – там ответили, что пока не готовы предоставить реакцию на этот инцидент, но она обязательно будет.

ДОПОЛНЕНО В 12:55. Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова в Twitter призвала соцсеть немедленно заблокировать учетную запись профиля "МИД РФ в Крыму". Она назвала абсолютно недопустимой верификацию этой страницы, в то время как международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН, четко говорит, что Крым – это Украина.

В январе 2021 года Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США.

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Дарья Мостовая

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