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Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США

21.01.2021, 21:22
Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США - Фото
Акция в Стамбуле против преследования Китаем уйгуров (фото - EPA)

Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США за твит, оправдывающий политику КНР в отношении уйгуров. Пекин продолжает отрицать репрессии, несмотря на многочисленные расследования, подтверждающие бесчеловечное отношение китайских властей к мусульманам в Синьцзяне, пишет Reuters.

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В конце прошлого года появилось новое расследование созданной при поддержке ЦРУ американской неправительственной организации Jamestown Foundation. В нем Китай обвиняется в принудительной стерилизации, принудительных абортах и принудительном планировании семьи против мусульман из числа меньшинств.

Аккаунт китайского посольства опубликовал твит, в котором говорилось, что уйгурские женщины были эмансипированы и больше не являются "машинами для рождения детей", со ссылкой на исследование, опубликованное государственной газетой China Daily.

Twitter скрыл этот твит. Хотя компания скрывает сообщения, нарушающие ее политику, она требует, чтобы владельцы учетных записей сами их удаляли. Аккаунт посольства Китая не публиковал никаких новых твитов с 9 января.

Блокировка аккаунта произошла на следующий день после того, как госсекретарь США Майк Помпео назвал геноцидом преследование правительством Китая уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. КНР ввела против Помпео санкции.

МИД Китая заявил, что смущен этим шагом Twitter, и что посольство просто разъяснило правду. В Twitter заявили, что посольство нарушило политику компании против дегуманизации.

Существует множество информации из заслуживающих доверия источников о преследовании китайскими властями граждан КНР из числа мусульман-уйгуров. Речь идет о так называемых лагерях перевоспитания, куда отправляют уйгуров, проявляющих интерес к исламу. При этом власти тщательно скрывают эту информацию, но признают, что якобы борются с терроризмом среди уйгуров.



Вадим Ребрина
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