Китай обвинили в принуждении уйгуров к труду для их "перевоспитания"

Уйгуры (Фото: EPA)

Власти Китая в рамках государственной программы по "социальному перевоспитанию уйгуров" в 2017-2019 годах по меньшей мере 80 000 уйгуров принуждали к труду на фабриках 83 международных компаний, таких как Apple, Nike и Dell. К такому выводу пришли эксперты института Australian Strategic Policy Institute (ASPI), передает BBC.

В опубликованном исследователями докладе говорится, что условия, в которых работали участвовавшие в программе уйгуры из провинции Синьцзян, "дают серьезные основания полагать, что речь идет о принудительном труде".

Фабрики, на которых должны были трудиться рабочие, были удалены от их дома. Некоторых уйгуров депортировали на места работы из "центров перевоспитания", организованных китайским правительством для "ассимиляции уйгуров в основное китайское общество".

Уйгуры вынуждены были жить в раздельных общежитиях, где за ними постоянно следили. В свободное от работы время они были обязаны посещать уроки северокитайского диалекта и тренинги по идеологической подготовке. При этом им запрещалось участвовать в религиозных обрядах.

Предполагается, что международные компании, фигурирующие в докладе, не знали о принудительном труде уйгуров на фабриках своих поставщиков.

14 декабря 2019 года сообщалось, что региональное правительство Синьцзян-Уйгурского автономного региона Китая удаляет данные и уничтожает документы о "лагерях перевоспитания" для мусульман, а также ужесточает контроль над информацией об этих учреждениях.

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Справка. Уйгуры - тюркоязычная народность, мусульмане-сунниты, подавляющее большинство представителей которой живет в провинции Синьцзян. Уйгуры многих лет ведут борьбу за независимость. Власти КНР установили в Синьцзян системы наблюдения и создали центры массового содержания уйгуров под стражей.