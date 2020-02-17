Зашел на иностранный сайт. За что КНР отправляет уйгуров в лагеря

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Агентство ВВС получило доступ к документу, который, по мнению журналистов, дает наиболее полное представление о том, как Китай дискриминирует за проявление интереса к исламу жителей Синьцзян-Уйгурского автономного округа, большинство из которых являются мусульманами.

В документе содержатся данные на более 3000 человек и подробности расследований против 311 из них. В частности, китайские чиновники документируют, как часто люди молятся, как они одеваются, с кем общаются и как ведут себя члены их семьи.

Фото документа опубликованы на сайте ВВС.

При этом официально Китай не признает дискриминации уйгуров, заявляя, что борется с терроризмом.

Один из ведущих мировых экспертов по политике Китая в Синьцзяне, доктор Адриан Зенц, старший научный сотрудник Мемориального фонда жертв коммунизма в Вашингтоне, считает, что последняя утечка является подлинной.

"Этот замечательный документ представляет самые убедительные доказательства, которые я когда-либо видел, что Пекин активно преследует и наказывает за обычную практику традиционных религиозных верований", - сказал он.

Документ содержит случай 38-летней женщины по имени Хельхем, которую отправили в лагерь перевоспитания по одной причине: было известно, что несколько лет назад она носила хиджаб.

Другие были интернированы потому, что подали заявления на получение загранпаспорта. Намерение уйгура поехать за границу рассматривается властями КНР как признак радикализации.

28-летнего Нурмета отправили в лагерь за "клик по веб-ссылке и непреднамеренный переход на иностранный сайт".

В документе также содержаться вердикты – оставить в лагере или освободить того или иного заключенного, либо вернуть туда ранее освобожденного.